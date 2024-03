/FOTO, VIDEO/ I když pojem výlov rybníků spojuje možná většina lidí s podzimem a blížícími se Vánoci, rybáři tuto proceduru podstupují také na jaře. Ryby se totiž prodávají také na Velikonoce.

Nejvíc práce ale rybáři nemají s výlovy ryb pro prodej konečným zákazníkům, tedy na spotřebu a k obohacení jídelníčku, ale s výlovem mladých ryb z menších nádrží. Z nich se loví násada o velikosti do zhruba dvaceti centimetrů a stěhuje se do větších chovných rybníků. Právě tak to v úterý 19. března probíhalo na zhruba hektarovém rybníku Ovčín u Postupic, kde malé ryby lovilo zhruba deset rybářů.

Výlov rybníka Ovčín u Postupic:

„Na tomto rybníku je zakomorovaná násada z více rybníků,“ potvrdil Ladislav Mašek, porybný obchodní společnosti Jiřího Sternberga, majitele nedalekého zámku Jemniště a potomka starobylého českého šlechtického rodu. Rybník Ovčín se rozprostírá u lesa hned vedle cesty z Lísku, místní části obce, do Postupic. A právě to je podle porybného velkou výhodou. Kolem totiž chodí spousta lidí a po silnice jezdí hodně vozidel.

„Poloha rybníku je pro nás velmi příznivá, protože sem nelétají kormoráni. Nemají tu klid na lovení, protože kolem pořád někdo chodí a ruší je,“ vysvětlil Ladislav Mašek. Ryby, většinou kapři a candáti z Ovčína putovaly v úterý do větší nádrže u obce Jezero. Násadu si ale od Ovčína odvezli do svých rybníků také jejich soukromí majitelé. Podle Ladislava Maška bylo v Ovčíně zakomorováno 12 tisíc ryb.