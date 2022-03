Z Lačkova rybáři odlovili nejen kapry, ale také amury a okouny. Ryby velké 10 až 20 centimetrů vážící deset, patnáct dekagramů nejprve rybáři přenesli do dvou kádí na hrázi nádrže. Poté je uložili do obdélníkové plastové vaničky a všechny přepočítali.

„V každé ze sedmi vaniček, v nichž ryby putovaly do nádrží na nákladním automobilu, bylo zhruba sto padesát ryb,“ uvedl vedoucí rybářské výroby, který odlov řídil s tím, že ryby vozidlo převeze právě do vody rybníka Smikov. „Tam za rok vyrostou do velikosti tržní ryby. Tříletí kapři budou mít zhruba do dvou kilogramů,“ dodal.

Před odjezdem se rybáři od bahna očistili v kádích s vodou a znovu vyskládali prkénka do požeráku a tím začalo napouštění. Podle Zdeňka Frantla přijedou někdy ve druhé polovině dubna rybáři z Líšna k Lačnovu znovu. „Nasadíme sem roční plůdky velké sedm až osm centimetrů,“ připomněl.

Firma Líšno hospodaří na zhruba stovce rybníků s celkovou plochou 525 hektarů. Největším je Podhrázský u Tomic s 50 hektary, Semovický u Jarkovic nedaleko Bystřice má přes 28 hektarů. Výlovy těchto obřích nádrží se konaly i za přítomnosti veřejnosti a s rybími hody na hrázi vždy ob rok. Koronavirus, ale také například nedostatek vláhy, zasáhly i do tohoto zvyku. Výlovy se kvůli restrikcím musely obejít bez publika.

„V současnosti lovíme oba rybníky každý rok,“ dodal Zdeněk Frantl. „Není voda a nebeské rybníky můžeme lovit jen jednou za tři roky,“ řekl a připomněl, že po koronavirovém poklesu se také rybí výroba a prodej ryb pozvolna vrací k dřívějšímu standardu.

Ryby z Líšna putují především před Vánoci na český, ale také zahraniční trhy do Polska, Německa nebo Rakouska. Prodávat se na budou sádkách na Papírně nedaleko Benešova také před Velikonoci.