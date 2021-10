Podle lídra radnice by bylo efektivnější než opravovat a upravovat školu z minulého století, vybudovat zařízení nové. To je ale v současnosti nad finanční možnosti města. Také proto budou dál pokračovat rekonstrukce a vylepšování současných učeben. Například s dotačními prostředky se podařilo zrekonstruovat a vybavit učebny výpočetní techniky nebo školní kuchyňky.

Kromě toho město z vlastního rozpočtu vybuduje šatny odpovídají dnešním standardům. Vzniknou v budově školy, ale se sportovištěm budou propojeny a zařízení tak budou kromě školáků moci využívat i votická zájmová sdružení. „Naším dlouhodobým cílem ale je vybudovat pro školu novou tělocvičnu. Ta současná ze šedesátých let nevyhovuje potřebám výuky třeba i proto, že má nízko strop,“ doplnil starosta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.