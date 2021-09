Voticím se uleví už brzy. Betonárna vedle lomu je v útlumu a od začátku velkých prázdnin bude udržovaná jen jako záložní. „Změna by měla být citelná v červnu, kdy přestanou navážky písku, cementu a kameniva z jiných oblastí a rovněž průjezdů mixů či jiných vozidel převážející beton. Sníží se tak i znečisťováni společného výjezdu betonárny a lomu,“ uzavřel Wild.

Dalším problémem stavby koridoru je, že těžké vozy ničí silnice. Například nájezd u Nazdic bude nutné zpevnit a uklízet častěji. Votičtí tam také požadují vznik tzv. oklepové plochy, kde by se z kol aut dostal v době vlhka nalepený materiál. Ten totiž jinak opadává až při jízdě po silnici. Jörg Wild k tomu uvedl, že nákladní auta ke stavbě IV. železničního koridoru míří přes Votice velice málo. Po dohodě s městem a stavební firmou jezdí cestou ústící za mostem u Nazdic.

Podle Jörga Wilda, ředitele pro oblast lomů a pískoven firmy Zapa beton, která provozuje lom na Beztahově, musí řidiči už od loňska před výjezdem z lomu zaplachtovat vozidla. „V přípravách je ale také skrápěcí rampa nad silniční váhou, kterou budeme zkrápět náklad vozidlům, která nejsou z technických důvodů vybavena plachtou. Uvedení do provozu máme v plánu na přelomu června a července,“ uvedl ředitel pro oblast lomů a pískoven.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.