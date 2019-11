„Koupi objektu, v němž působí finanční úřad, od několika soukromých vlastníků, už schválilo zastupitelstvo,“ potvrdil votický starosta Jiří Slavík.

Berní úřad má v objektu sjednáno věcné břemeno, ale využívá ho několik dalších nájemců. Většina domu v Blanické ulici, ale s adresou Pražská 610, stojí v bezprostředním sousedství základní školy a je prázdná. Podle starosty ale vnitřním uspořádáním ke vzniku ubytovny přímo vybízí. A právě tohle nebezpečí si komunální politici včas uvědomili. Vzhledem k blízkosti školy se ale také přímo nabízí využití objektu pro žáky.

„Paní ředitelka nabídku velmi přivítala. Proto jedno patro základní škola využije pro sebe,“ popsal starosta s tím, že tam vznikne družina. Ta se přestěhuje ze školy a uvolněné prostory využije škola jinak.

Objekt s půdorysem 35 krát 13 metrů a čtyřmi podlažími by mohla využít také Policie ČR. Její služebna na Komenského náměstí není podle Slavíka příliš vyhovující.

„V našem novém objektu by mělo vzniknout další centrum služeb s policií, finančním úřadem a úřadem práce. V suterénu by mohl být archiv úřadu,“ plánuje starosta, i když přiznává, že kupní smlouva zatím podepsaná není. „Věřím, že to je už jen formalita,“ dodal.

Za objekt Votice zaplatí necelých osm milionů korun během tří let formou splátek. Objekt ale bude potřeba rekonstruovat, zateplit a upravit pro potřeby uživatelů.