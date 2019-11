Pátrání na radnici vlastnictví mostu ani nenaznačovalo, ale dotaz u Správy železniční dopravní cesty, to potvrdil.

Votice most převzaly do svého majetku. Na rozdíl od jiných sídel, která od SŽDC mosty nad železnicí kvůli následným nákladům na opravy, nechtějí. „To Votice most bohorovně převzaly,“ poznamenal k postupu tehdejšího vedení radnice současný starosta Jiří Slavík.

Teprve osm let stará konstrukce trpí těžkou automobilovou dopravou z nedalekého kamenolomu u Beztahova. Právě z něj na stavbu koridoru mezi Voticemi a Sudoměřicemi míří těžkotonážní náklaďáky s obrovským množstvím materiálu.

Od provozovatele lomu získaly Votice jako kompenzaci lomový kámen. Firma, která dopravu kameniva na koridor zajišťuje, se však podle Slavíka na opravě mostu finančně podílet nebude.

Jakou opravu most potřebuje, bude jasné po prohlídce konstrukce znalcem. Podle votického starosty most mohla poškodit zanedbaná údržba, extrémní zatížení nebo s ním spojený nevhodný úhel nájezdu těžkých náklaďáků na mostovku.

Kamiony tam totiž najíždějí pod ostrým úhlem a ještě na mostě prudce zatáčejí. „Kovová konstrukce je ohnutá a rozsah závady se zjistí až se odkryje,“ dodal starosta. Opravovat by se mělo už na začátku listopadu. Kolik to bude stát, zatím Jiří Slavík říci nechtěl.

Mostní konstrukce u Nazdic postavená z lomového kamene byla dlouhá desetiletí místem, kudy neprojela dvě auta vedle sebe. Přednost upravovaly značky. Tento most se proslavil také ve filmu Smrt stopařek natáčeném na řadě míst Benešovska.

Právě na tomto mostě zastavil nákladní vůz a jeho řidič přes zábradlí vyhlížel, kam by ukryl těla dvou zavražděných dívek. Nakonec je z mostu nehodil, protože ho vyrušil další řidič.