Do nových nádrží byl přečerpán obsah ze staré části, která se tak může podrobit rekonstrukci.

Starosta přiznal, že si skutečně oddechl, protože až do poslední chvíle nebylo jisté, zda dosluhující zařízení fungující jen z poloviny, takové zatížení vydrží. Výhodou také je, že se nyní vyzkouší nová část čistírny v době probíhající stavby, kdy za dílo ručí dodavatel.

„Jsem rád, že se nám zakázku podařilo vysoutěžit, protože dnes bychom ji za takovou cenu rozhodně nepořídili,“ sdělil Jiří Slavík a vysvětlil, že právě v oboru čištění vody se používají speciální technologie i speciální materiály, jejichž cena stoupla i o stovky procent.

Jenže v době, kdy projekt revitalizace čistírny odpadních vod vedení votické radnice spustilo, přišly pochybnosti a kritika ze strany opozičních zastupitelů. Kvůli ceně, která podle nich byla neúměrně vysoká – přes 100 milionů korun, tedy o dost vyšší, než ta původní.

„Proto bych byla za odložení akce,“ uvedla k tomu tehdy zastupitelka Ivana Dobešová a opřela svůj názor o to, že se časem cena může snížit kvůli zlevnění prací. V současnosti na svém tehdejším postoji nic měnit nechce. „Zakázka byla v době soutěže nadhodnocena a někdo tehdy při určování ceny udělal chybu,“ je přesvědčena.

Votická čistírna odpadních vod by měla po kompletním dokončení prací začít sloužit ještě tuto zimu. Hotovo mělo být do konce roku, ale podle starosty se termín nejspíš protáhne do března. Umožňuje to také souhlas Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Ten už jednou do votické záležitosti pozitivně zasáhl, když jeho rada přiznala městu výjimku. Díky ní mohlo město využít evropské dotace i podporu z národních zdrojů. To dohromady Voticím přineslo téměř 54 milionů korun. „Ještě jsme dostali malou třešničku na dort od Středočeského kraje ve výši jednoho milionu korun. I za to jsme rádi,“ dodal starosta.