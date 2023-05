/FOTOGALERIE, VIDEO/ Votičtí ochotničtí herci letos v březnu vyzvali žáky místní základní umělecké školy (ZUŠ) ke spolupráci při přípravě inscenace pohádky. Díky tomu děti v těchto dnech už dokončují malování kulis, které poslouží divadelníkům poprvé v polovině června při předpremiéře pohádky Kouzla noci svatojánské.

„Ze žádosti ochotníků o spolupráci jsem měl velkou radost,“ uvedl ředitel ZUŠ Milan Včelák, ačkoliv přiznal, že zpočátku byl trochu opatrný, protože z minulosti zná pokusy o spolupráci umělecké školy s jinými organizacemi, které z různých důvodů nakonec nevyšly. „Myslím ale, že divadelníci jsou spokojeni a naše paní učitelka Markéta Prodanová novou situaci nad rámec celoročního vzdělávacího programu zvládá na výbornou. Myslím, že se spolupráce daří,“ dodal.

Do malování kulis akrylovými barvami zapojilo na třicet školáků a jejich práci chválí i jedna z členek ochotnického souboru Iva Jirovcová. „Děti nám malují spoustu lesních zvířátek, například sýkoru, lasičku, lišku, strakapouda, sovu pálenou, ploštici, myši, rysa nebo mraveniště, květiny, měsíc a hvězdy či ohniště,“ uvedla.

Mladí umělci od ochotníků získají volné vstupenky na předpremiéru a budou si do hlediště moci přivést i rodiče. „Na děti bude v sále čekat jako dík za pomoc při výrobě kulis jedno překvapení,“ dodala tajemně Iva Jirovcová.

Votickým hercům na tělo

Předpremiéra pohádky Kouzla noci svatojánské se uskuteční v sále votického kina v pondělí 12. června. Pohádku napsala přímo na míru votickým hercům místní spisovatelka a novinářka Alena Beníšková. „Vždycky jsem chtěla napsat příběh o svatojánské noci, protože mě z nějakého důvodu fascinovala. Pohádka je příběh Johanky, jejíž otec je vdovec a dělá si na něj zálusk jedna ze sousedek. To se ale Johance vůbec nelíbí, proto se vypraví během svatojánské noci do lesa za vílami a chce najít jejich královnu. S tou se kdysi její tatínek setkal a byla to jeho první láska. Časem na ni ale zapomněl a Johanka je chce dát zase dohromady,“ představila svou pohádku mladá spisovatelka.

Režisérkou představení je Běla Tesaříková, která připomněla, jak se soubor vůbec k inscenaci autorské pohádky dostal. „Alena Beníšková přišla na konkurz, který jsme na další herce vyhlásili a stála o spolupráci s námi. Tu se nám podařilo navázat a jsme moc rádi, že pro nás tuto pohádku napsala. Doufejme, že se všechno v této spolupráci propojí a bude to i nadále stát za to,“ dodala.