Co to znamená, není radnici zcela jasné. „Pověřil jsem proto úředníky, aby dokumentaci k záměru řádně prostudovali a podali mi informaci,“ uvedl votický starosta Jiří Slavík.

Připomněl ale, že už samotný název záměru vyvolává řadu otázek a také určité obavy. Není totiž prozatím jasné, v jakém rozsahu má zahlubování těžebního území probíhat ani místo, kde k tomu má dojít. „Lom je totiž značně rozsáhlý,“ vysvětlil starosta.

Až tohle všechno lídři města zjistí, měli by se za Votice k dokumentu vyjádřit. Mají na to ode dne zveřejnění 30 dnů. „K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží,“ upozorňuje dokument, pod nímž je podepsaná Iva Malá, vedoucí odboru finančního a správy majetku Městského úřadu Votice.

Ze zprávy od votických úředníků by pak mělo být jasněji, zda záměr soukromé firmy provozující lom může, případně jak, poškodit veřejný zájem Votic. „Bez toho, aby byla dokumentace pečlivě prostudována, nelze dělat závěry. Oznámení je jen obecné,“ řekl Jiří Slavík.

Jak to se záměrem těžařů je, může kromě dotčeného města zjistit prakticky každý. „Do zahájení zjišťovacího řízení lze nahlédnout na internetových stránkách Středočeského kraje nebo v informačním systému na internetových stránkách http://cenia.cz/eia, kód STC2319,“ stojí dokumentu vyvěšeném na úřední desce Votic.

I když vedení města zatím přesně nezná odpovědi na shora uvedené otázky, největší obavu vedení Votic má z toho, že by zahloubení mohlo vést ke ztrátě nebo výraznému omezení votických zdrojů pitné vody.

„Hodně bude záležet na tom, kde přesně k zahloubení dojde,“ vysvětlil starosta s tím, že v případě, že by to mělo být v místě stávajícího lomu u Beztahova, ztráty vody se příliš neobává. „Tam už je lom hodně hluboký a pokud by kvůli tomu mělo dojít ke ztrátě vody, už by k tomu došlo,“ dodal votický starosta.

Jinou otázkou však je zahloubení v novější části, které provozovatel říká dobývací prostor Martinice. Případné nebezpečí vyplývající z realizace záměru, by měla zohlednit i součást dokumentace, hydrologický průzkum.