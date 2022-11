Levné energie měla Voticím dočasně zabezpečit státní firma Prisco, to se ale podle starostky nepovedlo. Proto Votice požádaly ministerstvo pro místní rozvoj, zda by jim pro rychlejší zúřadování problematiky dodávky energií neudělilo výjimku ze zákona o veřejných zakázkách. Na zakázku velkého rozsahu totiž zbývalo do konce roku příliš málo času.