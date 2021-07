Kvůli příznivé předpovědi počasí na víkend a očekávanému náporu plavců na votické biokoupaliště zavádí město v sobotu 24. července zatím zkušebně antigenní testování plavců přímo v Biokoupališti Pilař. Do areálu se totiž ti, kteří nebudou mít potvrzení o bezinfekčnosti nebo plném očkování, vzhledem k přetrvávajícím omezením, nedostanou.

Votické biokoupaliště. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Chceme, aby se u nás mohlo vykoupat co nejvíce lidí. Proto vycházíme vstříc těm, kteří si s sebou potvrzení nepřinesou,“ vysvětlil votický starosta Jiří Slavík. Celou zkušební akci město spustilo díky spolupráci městského testovacím centra u lékárny. To zajistí pracovnici pro sobotní testování od osmi do půl dvanácté