„Právě nyní dokončujeme čistící zóny a zedníci betonují nádrže, které pak odizolují,“ potvrdil votický starosta Jiří Slavík.

Lídr radnice ale připustil, že loni na podzim vnímal začátek akce poněkud rozpačitě. Drobný skluz se však stavbařům podařilo dohnat. Právě proto Slavík také věří, že se napřesrok v létě obyvatelé Votic budou koupat ve vodě bez chemikálií. Ty v biokoupališti, na rozdíl od klasických bazénů nejsou potřeba a tím provozovatel šetří.

I přes stavební pokrok vedení města zatím přesně nezná termín otevření areálu. Starosta ale nevyloučil, že právě on tam bude prvním plavcem. „Paní místostarostka se tomu směje, ale předpokládám, že by do toho šla také,“ řekl se smíchem při tiskové konferenci votické radnice.

Město si při stavbě může, jako na jedné z mála akcí, odečíst DPH. Bez dotací za dílo zaplatí téměř 30 milionů. Ty by řada Votičáků raději vložila do stavby krytého koupaliště s plaveckým bazénem. Biokoupaliště, jak připomněl lídr radnice, má však minimální provozní náklady. A když loni voliči dali současné koalici přednost před konkurenty, bylo jasno. Koalice totiž měla jako jednu z priorit právě biokoupaliště.

„Stavět bez dotací má také své výhody,“ je přesvědčený Jiří Slavík, podle něhož díky tomu může být město dostatečně přísné na kvalitu prací a nehrozí, že ho, třeba za nedodržení termínů, bude řešit dotační orgán.

„Sankce pak mohou dosáhnout až sto procent finanční podpory. Přitom získat dotaci a dodržet všechny podmínky, je někdy opravdu velmi náročné,“ říká z vlastních zkušeností starosta.

U biokoupaliště má město vrtanou studnu, která však nedává dostatek vody. Proto plánuje další vrty. Dostavbou biokoupaliště ale rozvoj lokality končit nemá. Ve volnočasovém centru mají postupně vyrůst i atrakce, jako beachvolejbalový kurt či venkovní posilovací stroje a časem třeba i čtvrtá nádrž na koupání.