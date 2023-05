Dálnice D3 by totiž mohla pojmout většinu tranzitní dopravy, která v současnosti jezdí právě po silnici I/3 kolem města. Za zastánce stavby dálnice, která spojí jih Čech s jejich centrem, to shrnul votický místostarosta a současně i poslanec Parlamentu ČR Jiří Slavík. „Jsem velmi rád, že toto volební období ve Sněmovně výrazně postoupila příprava stavby dálnic D3. Po předešlém dlouhém přešlapování na místě, je to především zásluha lepší komunikace ze strany Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstva dopravy a to díky iniciativě pana ministra,“ míní Slavík.

I když se budování dálnice od Českých Budějovic zastavilo u Mezna na jihu Benešovska, Votice podle místostarosty jsou na zahájení další části výstavby D3 už připraveny. Města se přitom budou týkat dva dálniční úseky. Pro ně má radnice už nyní naformulované záležitosti, které bude v rámci stavění požadovat.

Mapka trasy zamýšlené dálnice D3.Zdroj: ŘSD ČR

„Pokud by docházelo k dalším průtahům přípravy k výstavbě severní části středočeského úseku dálnice u Prahy, byli bychom velmi rádi, aby se dálnice začala stavět od jihu,“ přiznal Jiří Slavík s tím, že s dostavováním dalších úseků dálnice D3 kolem Českých Budějovic a směrem k Rakousku se intenzita dopravy na silnici I/3 u Votic ještě zvýší.

Avšak právě úsek této silnice na Voticku má dva velké nedostatky. Jedním je průtah Miličínem, který zatěžuje především tamní obyvatele. Záměr vybudování obchvatu města přitom padl. Protože vybudování další silniční komunikace by po dostavbě D3 neměla patřičné vytížení. Druhým zásadním handicapem je v oblasti České Sibiře takzvaný „Votický kopec“.

„Každou zimu s příchodem sněhu se doprava na stoupání zastaví kvůli kamionům, které zablokují celou silnici. Letos byla sice zima mírná, ale bylo to tak i tentokrát,“ upozornil místostarosta.

Václavická spojka jako řešení

Ony dvě nepříjemnosti by se podle něj podařilo vyřešit, pokud by se postavila dálnice alespoň k přivaděči do Benešova včetně takzvané Václavické spojky. Právě po ní by prý auta dál k Praze najížděla u Benešova znovu na silnici I/3, která má až do Mirošovic k dálnici D1 vybudované tři jízdní pruhy.

Proti takovému řešení se svedením dopravy k Benešovu se ale dlouhodobě vymezuje jeho vedení. To požaduje vybudování severovýchodního obchvatu města, který by zabránil zvýšení dopravy od přivaděče na Vlašim v ulicích Benešova. „V případě, že obě stavby, tedy přivaděč i severovýchodní obchvat města nebudou zprovozněné současně, nedáme souhlas s napojením Václavické spojky na silnici do Benešova,“ upozornil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Kde se v Benešově nedá projet? Motoristům poradí webová aplikace

Podle Jiřího Slavíka je ale doprava v jižní části Středočeského kraje silně podceňovaná, i když ve skutečnosti zásadní potíže vznikají právě tam. „Jsem přesvědčený, že Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic budou dál tlačit na přípravu znovuzahájení stavby D3 ve středních Čechách. Věřím, že se stavět začne ještě v tomto volebním období, tedy podzimu roku 2025,“ dodal.

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla však stavba středočeské části dálnice D3, která bude měřit jen 58,5 kilometru, dojde realizace či zprovoznění některých částí až kolem roku 2030. Ani to ovšem není jisté. „Slibovat nějaké termíny nelze,“ přiznal šéf ŘSD.