Právě tak na tom jsou i votické kluby, například i fotbalisté nebo ragbisté.

„Máme studii proveditelnosti na níž se podíleli i trenéři, tělocvikáři a vedení školy. Dokument potvrdil, že výstavba nové sportovní haly je možná,“ sdělila votická místostarostka Jaroslava Pokorná.

Hala by podle ní měla vyrůst na pozemcích areálu, kde dříve měla zázemí firma Compaq. Po jejím od chodu je však místo už dvanáct let opuštěné a žádný zájemce ho nechce využívat. Pro daný záměr je ale místo doslova ideální. Leží přímo vedle základní školy, jen přes ulici.

„Během vzniku studie proveditelnosti se dokonce podařilo najít i řešení, jak sportovní halu propojit se školou podzemní chodbou a tím zajistit, aby děti mohly chodit cvičit, aniž by se musely přezouvat do bot v nichž do školy přišly,“ připomněla místostarostka.

I na tuto část záměru samozřejmě musí nejprve vzniknout projekt stejně jako na halu samotnou. Ten by měl být k dispozici už během letošního podzimu. Pak se město pokusí na akci získat i dotační podporu. Prozatímní náklady jsou odhadovány na 100 milionů korun.

„V hale bude využitelná plocha 36 krát 18 metrů, dvakrát více než v současné školní tělocvičně a to umožní hrát většinu sportů. Běžně i basketbal a florbal, i když hřiště ani v uvedených rozměrech není schválené pro tyto sporty na úrovni první ligy,“ vysvětlila Jaroslava Pokorná.

Hala bude mít také vedlejší prostory jako je například nářaďovna, šatny a sociální zařízení včetně sprch a na připomínku starostky města Ivy Malé projektu bude počítat i s úplně první posilovnou ve městě.

„V objektu bude celkem šest šaten a to umožní bezproblémové pořádání turnajů,“ dodala místostarostka.

Nové kryté sportoviště se sedlovou střechou zapadající stylově do okolní zástavby město postaví prvotně pro potřebu dětí ze základní školy. V podkrovní má vzniknout sál se 70 m² tam pro využití mateřskou školou a místo tam bude i pro zmiňovanou posilovnu. Halu budou využívat také sportovní kluby z Votic a široká veřejnost.

„Příští rok budou zahájeny přípravné práce včetně demolice současné budovy a jejího oplocení. Výstavba by pak měla trvat osmnáct měsíců a začít by měla v roce 2026,“ přeje si Jaroslava Pokorná.