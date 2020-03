Přesto naděje Votic nakonec Ministerstvo dopravy ČR nenaplnilo. Právě to vnímá votický starosta jako silnou konzervativnost v ministrově okolí.

Hned v úvodním měsíci letoška do Votic dorazil dopis od jednoho z kompetentních lidí na Správě železnic. V něm se na radnici dozvěděli také o dalších podmínkách, které je nutné splnit v současném provozu na trati z Prahy do Tábora a to zejména ve vztahu ke křižování vlaků a grafikonu. „Právě na splnění těchto podmínek a dalších souvisejících doprovodných záležitostech město aktuálně intenzivně pracuje,“ připomněl mluvčí votické radnice Jan Vachtl.

Dalším krokem, který by požadavek na zastavování rychlíků mohl pomoci nebo ho uspíšil, bude další jednání na ministerstvu. Tentokrát to bude u nového ministra Karla Havlíčka. „Na ministerstvo zamíříme po domluvě s naším senátorem Jaroslavem Větrovským. Máme společně v plánu tam opětovně zabojovat s našimi argumenty a celou záležitost rozhodně nevzdáváme,“ dodal votický starosta Jiří Slavík.