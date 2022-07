Na intenzifikaci čistírny odpadních vod v hodně 95 milionů korun bez DPH získaly Votice hned trojí finanční podporu. Peníze, celkově téměř 54 milionů korun, dostaly z dotací Evropské unie a národních zdrojů, milionem pak pomohl také Středočeský kraj. Čtvrtým zdrojem financování byla půjčka, kterou město získalo od SFŽP s nízkým úrokem pod jedno procento.

Dílo neprošlo celým obdobím budování hladce. Změny se však podle starosty podařilo po jednáních mezi dodavatelskou firmou a projektanty vyřešit. „U tak velké stavby samozřejmě došlo i ke změnám finančním. Stavba je to komplikovaná už tím, že se něco původního předělávalo na něco nového, přitom do původních prostorových dimenzí,“ vysvětlil Jiří Slavík.

V současné době už jedna polovina ČOV funguje bez potíží, ale oficiálně intenzifikace zatím dotažena do konce není. Právě proto investor požádal o prodloužení dokončení stavby do 30. září, i když původně to mělo být už o tři měsíce dříve. Lídr votické radnice ale i tak ujistil, že je ČOV nyní skutečně stavebně dokončena a město díky dohodě se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) má teď čas vypořádat se v klidu i s poměrně náročnou administrativou nutnou pro získání a udržení dotací.

Ani po 30. září ale nebude ČOV zkolaudovaná. Dál „pojede“ v takzvaném zkušebním provozu, do něhož už vstoupila díky rozhodnutí kompetentních úřadů. „Ve zkušebním provozu musí být rok a během té doby se bude zjišťovat, jestli stavba funguje a zda je technologie dostatečně účinná a teprve pak dojde ke kolaudaci,“ vysvětlil starosta.