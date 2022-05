Ten je ale určený výlučně pro odkládání odpadu z domácností, nikoli z podnikatelské činnosti. Na místě je proto otázka, jak moc se podnikatelé poučili a jakou částkou přispějí do rozpočtu města letos. A protože městu nejde prvotně o to někoho zkasírovat, nabízí letos podnikatelům z Votic pomoc.

„Zastupitelstvo schválilo na konci dubna vyhlášku o obecním systému odpadového hospodářství, která mimo jiné dává možnost částečného zapojení podnikatelů do systému odpadového hospodářství, konkrétně možnosti odevzdávání odpadů z papíru, plastu a skla,“ sdělil votický starosta Jiří Slavík.

Zapojit se mohou všechny podnikatelské subjekty působící na území města, které nemají současně smluvně zajištěný odběr odpadů z papíru, plastu a skla od svozové společnosti nebo jiné oprávněné osoby.

Zvýší se množství vytříděného odpadu

Podle starosty je výhodou zapojení podnikatelů do systému nízký poplatek za výše uvedené služby, splnění zákonné povinnosti třídění, zajištění odevzdání zmiňovaných druhů odpadů bez nutnosti převažování a také zvýšení produkce vytříděného odpadu ve městě.

A protože je každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna třídit odpad podle jednotlivých druhů a kategorií, rozhodlo se město místním podnikatelským subjektům v plnění této povinnosti pomoci.

„Zřídili jsme speciální sběrné hnízdo na odpady z papíru, plastu a skla, které je určeno výhradně podnikatelům zapojeným do obecního systému odpadového hospodářství obce,“ připomněl starosta.

Zachování pohodlí

Podnikatelé, kteří se chtějí do systému zapojit, mohou požádat město e-mailem. Následně je vyhotovena písemná smlouva na kalendářní rok o využití obecního systému odpadového hospodářství. To pak podnikateli umožní využívání sběrného místa, které bylo zřízeno v areálu sběrného dvora na votické skládce komunálního odpadu.

Podnikatelé z Votic zaplatí při roční produkci papíru, plastu nebo skla do 200 kg tisíc korun, do 500 kg dvojnásobnou částku a do 1000 kg trojnásobnou částku. Provozní doba skládky je v pracovní dny od sedmi do půl čtvrté odpoledne.

„Z důvodu zachování pohodlí podnikatelů a pružnosti se odpad na místě neváží ani neeviduje obsluhou, tak jako tomu je na sběrných dvorech. Podnikatel přijede, odpad na místě neváží, a v jako jiných sběrných místech odpad uloží do příslušných nádob a obratem místo opouští,“ dodal starosta s tím, že díky tomu se zvýší množství tříděného odpadu a to bude mít zase blahodárný vliv na výši poplatků za likvidaci směsného odpadu.