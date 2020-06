„Podařilo se nám uspět se žádostí o dotaci ministerstva životního prostředí na sanaci skládky, která kontaminuje vodu ve studni na Polském vrchu,“ potvrdil votický starosta Jiří Slavík.

Studna s vydatným pramenem stojí v blízkosti někdejší státní silnice Praha – Tábor. Ještě v dobách socialismu si místo v bývalém lomu vybrali k ukládání průmyslového odpadu votické továrny. „Odpad pochází pravděpodobně z votických skláren,“ míní starosta.

Připomněl, že ke znečištění se nyní nikdo nehlásí. „Ale lidé, kteří v továrnách pracovali, si období sedmdesátých až osmdesátých let, kdy černá skládka vznikla, dobře vybavují. Říkali, že jim zakázali jedovatý odpad odvézt na skládku, tak ho vyklopili na Polském vrchu. No a pak tam také vybudovali studnu,“ sdělil Slavík.

Kvůli prosakování nebezpečných látek do vody musely Votice tento zdroj už v roce 2015 odstavit. Na znečištění se tehdy přišlo kvůli suchu a kritické situaci při hospodaření vodou. Bez sanace místa by se stále zvyšovalo nebezpečí, že se jedovaté látky v zemi rozšíří a znečistí zásobárnu podzemní vody v celé lokalitě.

Vlastní sanace kontaminované zeminy je záležitostí finančně velice náročnou a přesahuje možnosti městečka s necelými pěti tisíci obyvateli. „Jen první etapa sanace bude stát téměř 20,7 milionu korun,“ potvrdil votický starosta s tím, že podpora ministerstva životního prostředí Voticím přinese necelých 20,6 milionu korun. Díky přiznané dotaci město soutěží firmu, která se sanace ujme. Práce by proto mohl vítěz zakázky spustit ještě letos a měly by trvat přibližně rok.

Jenže ani odstranění znečištěného území nemusí znamenat definitivní konec nebezpečí další kontaminace vodního zdroje. Až skutečné práce totiž prokáží, jak moc je podloží jedovatými sloučeninami arsenu nasáklé. V podzemí jsou totiž uloženy sudy a dost možná i velké skleněné demižony s chemikáliemi.

Ti, co je tam vozili také dbali na to, aby nebyly příliš vidět. Proto odpad ještě zasypali. „Až dojde k odtěžení a budeme vědět, co na Polském vrchu je, mohla by se uskutečnit také druhá etapa sanace tamní staré ekologické zátěže,“ míní Jiří Slavík.

I když zdroj znečištění pitné vody nakonec zmizí, není vyloučeno, že ke spotřebitelské kvalitě vody povede ještě poměrně dlouhá cesta. Ta bude spočívat především v její úpravě do podoby, kterou povolují hygienické normy.