Fotogalerie: Podívejte se na město Votice z nadhledu od severu i od jihu

Pro obyvatele Votic, zejména pak ty, kteří mají bydliště v místní části Srbice nebudou zveřejněné snímky nejspíš tím, co by neznali. Ale pro ty, kteří žijí na druhém, jižním konci města to mohou být pohledy na město, které dosud neznají.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Votice při pohledu od severu. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner