Votická fotovoltaika by měla zásobovat elektřinou především stále zánovní biokoupaliště. Tam bude proud „honit“ čerpadla, díky nimž se voda dostane do biologické filtrační jednotky, díky níž už není zapotřebí do vody přidávat drahé chemikálie.

Současně má proud prostřednictvím kabelů vložených při rekonstrukci Husovy ulice do chrániček pod silnicí zásobovat také hasičskou zbrojnici. Právě to umožní i v chladnějších měsících dodávat elektřinu pro další obecní zařízení a ne prodělečně do sítě.

„I v hasičárně se musí topit, aby v cisterně nezamrzla voda,“ upozornil Jiří Slavík, bývalý votický místostarosta, který se ale problematikou jako řadový zastupitel města dál zabývá.

Votická radnice ale hodlá na elektřinu přeměněnou sluneční energii využívat i v další městské budově - kině.

Fotovoltaika bude umístěná na střeše objektu biokoupaliště a další panely pak i na stěně kina. Na jeho střechu umístit nejdou.

Elektrárna by měla stát kolem dvou milionů korun a v dnešních cenách elektřiny, by se náklady městu měly vrátit zhruba do pěti let.

"Máme v plánu pořídit si nejmodernější panely, které jsou dnes k mání. Jsou zespodu chlazené vodou a to umožňuje ještě větší výkon. Zároveň jde chladící ohřátou vodu využívá třeba na toaletách k mytí rukou,“ popsal bývalý votický místostarosta Jiří Slavík, který se ale problematikou jako řadový zastupitel města dál zabývá.

Už v na jaře votičtí radní předpokládali, že fotovoltaiku zprovozní do léta. To se však dosud nestalo. Podle Jiřího Slavíka proto, že firma, s níž má město smlouvu o dílo, nestíhá realizovat všechny své zakázky.

„Nemůžeme jí do Votic dostat a nepomáhá ani to, že už hrozíme vypovězením smlouvy. Nakonec alespoň přislíbili, že to, kdy k nám přijedou dělat, oznámí v úterý 9. července,“ dodal komunální politik.