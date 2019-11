Zápory terminálu znají i na radnici v Olbramovicích. A dělají vše, aby se situace zlepšila. Připravují stavbu parkoviště i točny pro autobusy či místnost pro jejich řidiče.

Votická radnice usiluje o to, aby rychlík, který je navázaný na terminál a staví jen v Olbramovicích, stavěl i ve Voticích. Pak by mohly požadovat vznik vlastního terminálu. U tamního nádraží je nevyužité místo vhodné pro takové zařízení. Dokonce tam stojí i nevyužitý objekt, který by mohl dát sídlo zázemí.

Otázkou ale je, zda by někdo chtěl stavět terminál za miliony korun jen pár kilometrů od terminálu jiného. Řešením by bylo ten v Olbramovicích zrušit. Jenže to by znamenalo vyřadit obec i ze seznamu rychlíkových zastávek. A to vedení obce nechce.

„Děláme všechno pro to, abychom o rychlíkovou zastávku nepřišli,“ potvrdil olbramovický starosta Ivan Novák, ale připomněl, že případná rychlíková zastávka ve Voticích by Olbramovickým nevadila. „Obdobné zastávky jsou v Plané nad Lužnicí a Táboře, tak proč by nemohly být i u nás?“ argumentuje Novák s tím, že by požadavek Votic podpořil, ale jen v případě, že by to nepoškodilo zájmy jeho obce.