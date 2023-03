/VIDEO, FOTOGALERIE/ Budování cyklostezky mezi Voticemi a Olbramovicemi vstoupilo s příchodem vlídnějšího počasí do další fáze. Hotovo by mělo být letos v létě. Trasa bude disponovat hladkým asfaltovým povrchem, díky tomu ji jistě budou budou vedle cyklistů rádi využívat také bruslaři. Navíc je šetrná k přírodě.

Výstavba cyklostezky z dolního Beztahova u Votic na Veselku u Olbramovic | Video: Deník/Zdeněk Kellner

Na rozdíl od mnoha skladových hal totiž nevzniká na zelené louce. Investorovi, Mikroregionu Voticko, jejího členy jsou sídla na území obce s rozšířenou působností Votice, se totiž podařilo získat pozemky pod bývalou jednokolejnou železniční tratí z Prahy do Českých Budějovic. Ta byla přeložena na jinou trasu v rámci výstavby IV. železničního koridoru.

Příprava tohoto projektu zabrala dlouhých sedm let. Samotná stavba cyklostezky se pak fyzicky rozeběhla loni a letos by měla být dokončena.

Video: Mezi Voticemi a Olbramovicemi povede cyklostezka. Hotovo má být v létě

Na bývalé trati vysypané makadamem, lomovým kamenem známým z podsypání kolejí, už jezdí těžká nákladní auta a přemisťují materiál z jednoho místa na druhé. Tak by to mělo pokračovat až do léta, kdy investor plánuje zprovoznění cyklostezky. Ta mimo jiného povede kousek za Voticemi i atraktivním, do skály vytesaným úvozem s kamenným mostem. Jen o kousek dál se pak uživatelům stezky otevře kouzelný pohled z náspu na Votice.

Mikroregion za práce a materiál na pouhých třech kilometrech stezky zaplatí přes 25 milionů korun. Jak už ale dříve uvedl votický místostarosta Jiří Slavík, bez dotační podpory by do stavby nikdo nešel. Ale díky Státnímu fondu dopravní infrastruktury a jeho dotacím se nakonec dílo podaří.

„Fond nám poskytne 90 procent nákladů,“ ujistil Slavík a připomněl ještě, že na zbylé částce se z poloviny bude podílet Středočeský kraj. „Tato investice přinese našemu regionu novou atraktivitu a zároveň příliš nezatíží rozpočty obcí,“ tvrdí Slavík a věří, že touto částí cyklostezka neskončí. „Věřím, že náš příklad přesvědčí i další obce, které dosud váhají nad tím, zda cyklostezku prodloužit na jih až do Sudoměřic na Táborsku a na sever ke Konopišti a do Benešova,“ přeje si místostarosta.

Cyklostezka z Votic do Olbramovic je totiž pouze jednou ze tří etap projektu zvaného Cyklostezka Votickem. Celá by podle Slavíka měla vést ze Sudoměřic přes Bystřici a Konopiště do Benešova. Jenže zatím se staví pouze tato první etapa.

V současné době je většina z tříkilometrové trasy mezi Voticemi a Olbramovicemi rozestavěná. Pokračování, které je současně chodníkem v olbramovické části Veselka, už ale souží obyvatelům k k bezpečnému přesunu na vlakové nádraží.