Volit chodí struhařovští i před návštěvou hospody

Struhařov - Účast při prvním dnu voleb do Poslanecké sněmovny byla ve Struhařově velká. Alespoň podle volební komise, která se s takovým zájmem v minulosti nesetkala.

Do volební místnosti ve Struhařově přišlo za páteční den mnoho voličů.Foto: Deník / Sedláková Lucie

Lidé chodí volit spíše večer. Buď kvůli pozdnímu příjezdu z práce, nebo kvůli večerní návštěvě místní hospody. "Máme spořádané občany, opilý nikdo nepřišel. Za tu dobu, co do komise chodím, se nám nestalo, že by přišel neukázněný volič. Maximálně někdo zapomene doklady," řekla předsedkyně komise Lenka Šebestová.