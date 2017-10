Volit budou i ve fotbalových kabinách

Týnec nad Sázavou - Ve fotbalových kabinách v Čakovicích, místní části města Týnce nad Sázavou se volí už po několikáté. Ve čtvrtek 19. října bylo nutné místnost vybavit státním znakem, volební urnou, zástěnou nebo stolky pro úpravu voličských lístků. A protože chodník je v Čakovicích postavený jen v části sídla, půjdou voliči k urnám po silnici.

Navíc je tato silnice také staveništěm, kde vzniká druhá polovina chodníku. Ta však do hlasování pro chodce připravena nebude. Prostor u fotbalových kabin je také zázemím stavbařů a tak, v případě deště, který hydrometeorologové očekávají a předpovídají, půjdou Čakovičtí k volným nejspíš i blátem. Vhodnou obuví by takovém případě byly například holínky… „Zvládneme to i bez holínek,“ zasmál se předseda čakovického osadního výboru Petr Mergeš. „Teď už naštěstí je prostor před kabinami poměrně volný, ale ještě nedávno byl plný stavebního materiálu, tak se do volební místnosti dá dostat už celkem snadno,“ dodal muž, který společně s manželi Janou a Petrem Kadeřábkovými ve čtvrtek připravoval volební místnost do provozní podoby.