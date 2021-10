Jinak tomu bylo v největším městě okresu, Benešově. Tam už jsou Babiše přesyceni. I tak lze interpretovat vítězství SPOLU. Lístek koalici vhodilo 2530 voličů, což dalo 29,5 procenta. Druhé ANO zaostalo o více než tři procenta (26,14) a oslovilo ve městě 2 242 hlasujících. Pomyslné tření místo s 18,77 brali Piráti a STAN s 1 610 podporovateli. Dále se umístily Svoboda a př. demokracie (SPD) 504 voličů (5,87), ČSSD volilo 452 dospělých (5,27) a PŘÍSAHU Roberta Šlachty 438 (5,10). Žádná jiná strana by se podle vůle obyvatel Benešova do sněmovny nedostala.

Podle voličů z Benešovska by se do sněmovny dostala i ČSSD, když získala 5,29 procenta hlasů.

