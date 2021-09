Koho bude volit řidič tmavého citroënu, jehož fotografie byla pořízena na křižovatce ulic Vlašimská a U Náhonu v Benešově, není jasné. Z písemného projevu na zadním skle vozu je ale skoro stoprocentně jisté, kdo jeho přízeň při hlasování rozhodně nedostane.

Jak moc hýbou Českem parlamentní volby, se dá zjistit třeba při čekání na křižovatce v Benešově. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Do vyjádření vložil autor také to, čím se na skle kritizovaný politik nyní ve své kampani často ohání. Nechybí ani rada, co by onen člověk měl udělat a kde by to měl praktikovat. Inu, volební kampaň po česku v plném proudu.