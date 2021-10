Jinak ve všech navštívených volebních místech hlasování probíhalo spořádaně. Asi k největším „incidentům“ patřilo odmítnutí nasazení roušky voličkou ve druhém vodickém okrsku. Nakonec i ta si dala říct a roušku nasadila. Někde si zase lidé zapomněli s sebou přinést průkaz totožnosti, takže se pro něj vraceli. Většinou jen do automobilu zaparkovaného před volební místností.

„Je to dáno především tím, že na seznamu voličů je zhruba 140 lidí s trvalým pobytem na adrese votické radnice,“ upozornil předseda volební komise a také mluvčí Votic Jan Vachtl na situaci, kterou deník popisoval s ohledem na volby v benešovském prvním okrsku, kde je z 842 zapsaných voliči téměř 500 s trvalým bydlištěm na městském úřadě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.