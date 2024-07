Půjčovna lodí má za sebou už tři dekády, posledních pět let ji po zakladateli Jaromíru Biolkovi, až do loňska provozovala Anna Zimová. Letošní sezona je ale už plně v režii Lenky Říhové. A ta má samozřejmě přehled o tom, jak to se splavností řeky vypadá.

„V současné době se jezdí jen ze Zruče nad Sázavou k nám do Týnce, což je pořádný kus cesty dlouhý přibližně osmdesát pět kilometrů,“ potvrdila s tím, že tento úsek je prakticky sjízdný celoročně. V současné době je tam voda naprosto bezpečná i pro lodě s rodinami s malými dětmi.

Ale i na zmiňovaném úseku se najdou nebezpečná místa. Nechvalně známý je například jez v Českém Šternberku. Samozřejmě v závislosti na průtoku.

„Při současném průtoku to extrémně nebezpečné místo skutečně není. Ale nebezpečné místo může být vlastně jakékoliv, pokud to je ve spojitosti s alkoholem vodáků,“ upozorňuje provozovatelka týneckého kempu.

A proč se z Týnce do Pikovic nejezdí, když ze Zruče do Týnce ano? Podle Lenky Říhové má Sázava na vodoteči v Nepekách jen 45 centimetrů, což je minimum pro sjíždění řeky do Pikovic. Přesto Bisport lodě pro plavbu do Pikovic nepůjčuje.

„V úseku pod Týncem je hodně elektráren – třeba Kaňov, Lesní jez před Kamenným Přívozem, kde jsou hned dvě elektrárny a také Žampach. Když je tak málo vody jako nyní, máme vyzkoušeno, že řeka do Pikovic sjízdná není. Vodu totiž odebírají elektrárny a původní koryto je téměř bez vody, suché. Proto za tohoto stavu vodáky do Pikovic nepouštíme. Chceme, aby byli spokojeni. A to by při tom, že by velký kus cesty museli jít pěšky a loď táhnout, nebyli,“ tvrdí Lenka Říhová.

Navíc při popisované vodní, ale de facto pěší turistice hrozí v korytu plném kamenů i zranění.

„Pod elektrárnami, kde se voda vrací do říčního koryta jsou kameny slizké a kvůli tomu tam dochází poměrně často k úrazům. Navíc mezi kameny bývají i dost hluboké vymleté, ale neviditelné díry. Když do takové prohlubně vodák šlápne, zajede dolů i půl metru a z toho bývají skutečně ošklivá zranění,“ upozorňuje.

Pokud nezaprší a hladina v Nespekách nestoupne alespoň na 55 centimetrů, lodě z Bisportu do Pikovic nepojedou. A vodáci, kteří mají lodě v Týnci pro cestu dolů po vodě zamluvené, se to také dozví. A současně dostanou nabídku, že si Sázavu mohou sjet v jejím horním úseku. Letošní vodácká sezona ale není ničím výjimečná. Poslední roky je to v podstatě stále stejné a do Pikovic se dá jet jen v případě, že několik dnů vydatně prší v celém povodí Sázavy.

A co mohou vodáci dělat v cílové stanici Týnec?

Pro děti tu máme dvě velké vzduchové trampolíny, půjčujeme sportovní potřeby jako jsou míče, máme i basketbalový koš nebo síť na badminton. Kemp máme první rok a vlastně s tím začínáme a snažíme se přidávat něco nového. Do kempu však chceme natáhnout i místní obyvatele, rodiny s dětmi. Máme pro ně připravené soutěže a turnaje třeba v kubbu, což je společenská venkovní hra pro dva týmy, oblíbená především v severských zemích.

Sezóna v Náklí skončí jako tradičně koncem září, kdy se v Týnci tradičně koná Den pohybu a zdraví.