Zdeněk Kellner dnes 06:59

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Koupadla v benešovské lokalitě Sladovka se stala v meziválečném období prvním koupalištěm ve městě. Dnes jsou tam tři, ale stále to v dobách tropických veder nestačí. Naštěstí se koupadla znovu dostala do "formy" v jaké je chtěli mít "otcové zakladatelé" a to včetně tamní zahradní restaurace.