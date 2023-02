„Současné podmínky na výjezdové základně ve Vlašimi nejsou pro personál ideální a velký problém je i s garážemi,“ potvrdil náměstek středočeské hejtmanky pro zdravotnictví Pavel Pavlík.

Díky každodenní praxi se především záchranáři, kteří jsou současně řidiči sanit, s problémem nedostatku prostoru dokázali vyrovnat.

„Zvykli jsme si. Občasný nedostatek místa pro výjezd už nám moc nevadí,“ přiznal jeden z řidičů sanitního vozu po návratu od pacienta a bez známek nejistoty zacouval do dvougaráže. Ta je společně s dalším garážovým stáním umístěným za rohem v Tovární ulici a využívaným vozidlem systému rendez-vous, jediným krytým stáním pro auta záchranky.

Jenže ani samotné prostory pro zdravotníky ZZS nevyhovují současným provozně-technickým normám. Proto zřizovatel služby, Středočeský kraj, plánuje výstavbu nové základny. Návrh odsouhlasili krajští radní s tím, že na vytvoření projektové dokumentace kraj použije fond investic ZZS Středočeského kraje ve výši 2,5 milionu korun. K tomu radní dospěli poté, co selhaly všechny předešlé snahy o nalezení vhodného krajského objektu ve Vlašimi.

„Zpracování projektové dokumentace je prvním krokem k tomu, abychom měli jasnou představu k technickým i finančním parametrům nové stavby. Na samotnou výstavbu by pak zdravotnická záchranná služba chtěla čerpat dotaci z IROPu,“ vysvětlil Pavel Pavlík.

Nový objekt výjezdové základny ZZS Vlašim má vzniknout na jihovýchodním předměstí na městském pozemku. Ohraničený je Okružní a Lidickou ulicí a železniční tratí z Vlašimi do Trhového Štěpánova. Parcelu s plochou přes čtyři tisíce metrů čtverečních Vlašim na kraj převede bezúplatně.

„Na kraj však nepřevedeme celý tento pozemek, ale jen tu část, kterou bude základna potřebovat,“ potvrdil vlašimský starosta Luděk Jeništa s tím, že na zbylé části pozemku by město vybudovalo „něco“, co by nenarušovalo chod ZZS.

Jednání o transakci ale zatím neskončila. A to už také proto, jak starosta přiznal, že město bude za poskytnutý pozemek po kraji recipročně žádat jiný nemovitý majetek z jeho držení.

„Až začne stanice fungovat, věřím, že díky poloze u hlavní silnice v Okružní ulici se dojezdové časy záchranářů zase o něco zkrátí,“ připomněl Jeništa jednu z nesporných, zatím ale jen očekávaných výhod nové základny ZZS.

Stavba výjezdové základny bude celá v režii kraje. Vlašimský starosta ale potvrdil, že s ním město bude spolupracovat a vycházet mu vstříc. Případné stavební úpravy komunikace před základnou v Lidické ulici, ale půjdou za městem.

Po přestěhování ZZS na nové místo hodlá Vlašim uvolněný objekt v ulici Jana Masaryka využít v rámci zdravotnické péče. Vedle totiž stojí například poliklinika, lékárna nebo komunitní centrum.

„Jedním z možných využití předloni rekonstruovaného objektu je vznik stomatologického centra. Jeden z našich zubařů, pan doktor Pěkný, má ordinaci v Základní škole Vorlina a potřebovali bychom ho přestěhovat do důstojných a adekvátních prostorů,“ dodal vlašimský starosta.

Nová základna ZZS by měla být začít sloužit svému účelu nejpozději do konce roku 2026.