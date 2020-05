/FOTOGALERIE/ Na 1. máje opět odstartovala návštěvnická sezóna v paraZOO ve Vlašimi. Po původním zahájení posledního února se dění v paraZOO zastavilo kvůli nařízení vlády proti síření nemoci Covid-19. Nyní jsou otevřeny pouze venkovní prostory a ekoobchod. Vstup je povolen pouze v rouškách.

Celé rodiny mohly ve Vlašimi opět vyrazit za zvířaty. | Foto: Richard Karban

Nepřístupné jsou dvě probíhající výstavy, a to Cesta dřeva a Návrat orla skalního do České republiky. Konání obou akcí pořadatelé prodloužili do úterý 30. června.