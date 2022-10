Vlkovi je zhruba pět měsíců. Za tak krátký život toho prožil až až. Do shora popisovaného stavu se dostal poté, co ho s největší pravděpodobností srazilo auto. Ve zuboženém stavu, kdy neovládal zadní nohy, ho poslední zářijový víkend našli houbaři v příkopu u silnice mezi Horní Blatnou a Potůčky na Karlovarsku. Ti přivolali policisty a oni se zase obrátili o pomoc na pracovníky Drosery.

Už začal jíst

Mladá šelma ale má, jak se zdá, tuhý kořínek a spoustu chuti do života. V pavlovické stanici už začal vlk jíst a chodit a podle záznamů z kamery si v noci dokonce hraje s miskami na vodu a žrádlo.

„Také proto jsme ho v pondělí, tedy po deseti dnech pobytu u nás, umístili do venkovní voliéry,“ uvedla vedoucí stanice.

Tam je nyní jen v rámci měsíční rehabilitace, protože stanice Drosera na takové pobyty nemá vybavení. Po doléčení by se měl vrátit do Krušných hor. Zatím ale není jasné, zda do volné přírody, nebo jako trvale handicapované zvíře do záchranné stanice, případně do které.

„Uvidíme, jak rehabilitace dopadne. Rozhodnutí o tom, jak to nakonec s vlkem bude, není na nás ve Vlašimi, ale na Droseře. My jsme jen mezičlánek pro současnou péči. Ale vzhledem k tomu, že stále existuje velká šance, že se vlk vrátí do přírody, snažíme se, aby u nás ve stanici měl co možná nejméně kontaktů s člověkem,“ dodala Konvalinová.

Starali se i o rysa

Podle ní Bublův případ znovu rozvířil veřejnou diskusi o soužití lidí s velkými predátory na území Česka.

„A také o tom, jak se zachovat v případě, že někdo najde takto těžce zraněnou šelmu,“ dodala vlašimská ochranářka.

Ve vlašimské ParaZOO, což je zařízení zřizované stejně jako Záchranná stanice Pavlovice Českým svazem ochránců přírody Vlašim, měli z trojce největších šelem žijících v Česku také rysa. Na krále českých šelem, medvěda, ale ani tam nejsou zařízeni. V současnosti se starají nejen o vlka, ale také kočku divokou, lišku, kuny, vydry nebo orla a řadu dalších zvířat, která se kvůli svým zraněním a trvalému handicapu do volné přírody už vrátit nemohou.