OBRAZEM: Na Strom hrdinu se do parku přišly podívat i děti z vlašimské mateřinky

Více jak sto lidí se v pondělí 31. května přišlo podívat a také si nafotit strom, který společně se čtyřmi dalšími postoupil do finále celorepublikové ankety Strom roku, a to v nové kategorii Strom hrdina. Anketu už dvacet let pořádá Nadace Partnerství.

Setkání u dubu nazvaného Děd Vševěd ve vlašimském zámeckém parku. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Do hlavní kategorie postoupila dvanáctka kandidátů ze sedmi krajů. Středočeský kraj reprezentuje Svatováclavský dub ze Stochova na Kladensku a právě vlašimský listnáč jako Strom hrdina, jemuž se říká Děd Vševěd. „Jedná se o až 400 let starý památný dub, který měl být kvůli své otevřené jizvě poražen už v roce 1956. V roce 2008 ho zasáhl blesk,“ uvedl za pořadatele ankety David Kopecký s tím, že strom nominovala herečka Bára Jánová ve spolupráci s ČSOP Vlašim, Infocentrem Vlašim, Správou zámeckého parku Vlašim s podporou dalších organizací a 252 jednotlivců. „Strom má bohužel už jen jednu vegetační větev. O korunu přišel v roce 2013, kdy se přes Vlašim přehnala silná vichřice, která měla podle měření vlašimských astronomů téměř 140 kilometrů v hodině,“ uvedl Petr Blabol, správce vlašimského zámeckého parku. O zeleň se tam stará bezmála tři desetiletí. OBRAZEM: U Hrocha v Sázavě upálili čarodějnici Přečíst článek › Připomněl, že i pro něj byla informace o tom, že měl být dub v roce 1956 poražen, novinkou. „Tehdy mi bylo šest let, a je moc dobře, že se tak nestalo. Strom schytal od přírody řadu ran, ale po dohodě s ČSOP v parku i taková torza, pokud jsou bezpečná, ponecháváme. Stávají se z nich doupné stromy, které využívají zvířata ke hnízdění, a jsou i esteticky přitažlivé, protože se vlastně jedná takové velké bonsaje,“ míní Petr Blabol. Letní online hlasování v anketě Strom roku se otevře od 21. června na webu ankety.