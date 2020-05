ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Záchranářům jsme dodávali roušky, respirátory, štíty a masky, protože v březnu neměli nic. Bylo to hodně špatné,“ řekl starosta Luděk Jeništa a reagoval na žertem pronesenou poznámku, že právě to se kvůli hrozbě trestního oznámení nesmí říkat. „Mě paní hejtmanka nezajímá, říkám, jak to je,“ uvedl k tomu.

Připomněl také, že z rozhovorů s vlašimskými záchranáři vyšlo najevo, že v patře základny musí oddělovat oděvy, které mohly být infikované, protože se v nich vraceli od pacientů.

„Vysvětlovali, že by jim pomohlo, kdyby už v přízemí, kde na to byla hotová příprava, mohli použité oděvy vkládat do pračky,“ uvedl starosta s tím, že dary záchranářům v období, kdy nákaza hrozila nejvíc, opravdu pomohly. „A znovu musím za práci při úsilí proti šíření nákazy poděkovat všem, kteří se jakkoli účastnili,“ dodal.

Za dar zase na oplátku poděkoval Michal Gozon, ředitel ZZS Benešov, který také zdůraznil, že díky němu bude možné lépe oddělit infekční provoz od čistého, vnitřního, a tím snížit riziko infekce pracovníků a dalších osob během epidemie.