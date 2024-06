Členové složek Integrovaného záchranného systému, ale také zástupci Lesů ČR nebo zdravotní pojišťovny jim tam přijeli ukázat a povyprávět něco o své práci.

„Celá akce s názvem Bezpečně do prázdnin se koná už počtvrté a je zaměřena na prevenci úrazů během velkých letních prázdnin,“ připomněla Petra Rajmanová, jedna z organizátorek akce a jinak také metodička a koordinátorka prevence kriminality a bezpečnosti Městského úřadu Vlašim.

Bezpečně na prázdniny se ve Vlašimi konalo už počtvrté. | Video: Zdeněk Kellner

Na svých obvyklých místech v parku zaparkovali vozidla a rozbili své stany hasiči, policisté vlašimští i jejich kolegové z Poříčního oddělení Slapy, místní strážníci, zdravotní a vodní záchranáři a stánek tam měl tradičně také zástupce pražského Muzea policie Jan Holub. ten dětem připomněl řadu zajímavých příběhů a přivezl s sebou i nyní už muzejní kousky.

Bezpečně na prázdniny se ve Vlašimi konalo už počtvrté. | Video: Zdeněk Kellner

Místo u zámku měla i dopravní výchova s testy nebo poskytování první pomoci.

„Přijdou také policejní kynologové s ukázkami výcviku a poslušnosti psů,“ připomněla Petra Rajmanová. „Každé stanoviště je trochu interaktivní a na každém si mohou děti něco vyzkoušet. Třeba i mobilní aplikaci Záchranka.“

Akce se dětem jako vždy líbila, ale chválila ji také vlašimská místostarostka Markéta Pytlíková. „Je to skvělá akce. Děti z blízka vidí, jak se zachraňuje. Vidí tady třeba i granáty o nichž se poslední dny hodně mluvilo v souvislosti s tím, co se stalo českým turistům v Chorvatsku. Myslím si ale také, že je Bezpečně do prázdnin i správně načasované,“ dodala.