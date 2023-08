/FOTOGALERIE/ Vlašimská paraZOO vstoupí do měsíce září speciálním programem. Na pátek 1. září je připravena večerní komentovaná prohlídka areálu zoo.

Vydra v paraZoo ve Vlašimi. | Foto: Richard Karban

Záchranná stanice pro živočichy Vlašim a paraZOO na svém Facebooku informovala, že prohlídka začne 1. září v 18 hodin a nabídne nevšední zážitek. „Poznáte paraZOO po uzavření brány. Zjistíte, které zvířata jsou nejaktivnější za stmívání. Dozvíte se hromadu zajímavostí a našich zvířecích,“ stojí v pozvánce na Facebooku.

Prohlídka potrvá zhruba hodinu a půl. Účast na ni je však podmíněna rezervací. „Rezervace přijímáme na e-mail prohlidkaparazoo@csop.cz nejpozději do 31. srpna do 15 hodin,“ píše Záchranná stanice pro živočichy Vlašim a paraZOO.

Počítačové učebny na průmyslové škole ve Vlašimi čeká modernizace za miliony

ParaZOO ve Vlašimi na svém webu uvádí, že poskytuje útočiště pro čtyři desítky trvale hendikepovaných živočichů, kteří se po léčbě v záchranné stanici už nemohli vrátit od volné přírody. Návštěvníci se zde mohou setkat například s kunami, liškou, ježky, vydrou říční, ale i s rozličnými druhy ptáků, například čápem černým či různými dravci. Otevřeno je do konce srpna každý den od 9 do 18 hodin. Od září bude otevřeno od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.

Ve fotogalerii si můžete připomenout Vydří den, který se v paraZOO konal loni na jaře.