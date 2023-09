/VIDEO, FOTOGALERIE/ S komplikacemi a tím i delšími dojezdovými časy musejí v těchto dnech nejméně do 10. října počítat řidiči, kteří projíždějí Vlašimí. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje tam opravuje povrch okružní křižovatky mezi ulicemi Riegrovou, Vlasákovou a Okružní.

Oprava vozovek silnic druhých tříd číslo 112 a 125 ve Vlašimi komplikuje dopravu | Video: Zdeněk Kellner

Kromě samotného kruháku cestáři opravují i silnici. Také proto je Riegrova ulice s krajskou silnicí II/125 od okružní křižovatky u čerpadla Benzina po kruháček u městského úřadu veškeré dopravě zcela uzavřena.

Vlasákovou a Okružní, tedy po silnici II/112 od Čechtic a Pelhřimova směrem na Trhový Štěpánov a Benešov, je doprava pouze omezena a kyvadlově ji řídí přenosné semafory. Ve Vlašimi však vznikají dlouhé kolony - a to nejen v dopravních špičkách.

Průjezd aut přes odfrézovaný úsek silnice ve Vlasákově ulici také komplikuje několik hlubších příčných příkopů přes celou šířku silnice. Například autobusy proto projíždějí velmi pomalu a opatrně. Až tak, že kolona jedoucích vozů je ještě v opravovaném úseku a řidičům z druhé strany už svítí na semaforu zelená. Vyjet však do vymezeného koridoru nemohou kvůli protijedoucím autům.

Dopravní „špunt“ je možné objet ve směru od Čechtic na Benešov po Lidické ulici a Palackého náměstí, avšak i tam při výjezdu zpět na silnici II/112 na Benešov by řidiči měli počítat se zdržením. Lidickou ulicí a dále Nádražní se lze dostat na silnici 125 na Louňovice pod Blaníkem a Tábor.

Podle mluvčí KSÚS Středočeského kraje Petry Kučerové je ve výhledu také oprava okružní křižovatky v horní části Riegrovy ulice, poblíž městského úřadu. „Uvidíme, jestli nám to počasí dovolí, protože by se to dělalo už v samém konci stavební sezony," sdělila.