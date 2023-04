Silnice mezi Vlašimí a Louňovicemi pod Blaníkem se dočká rekonstrukce. Zhruba šest kilometrů dlouhý úsek komunikace II/125 se podle rozhodnutí Středočeského kraje bude opravovat v průběhu roku 2025 a práce budou stát více než 125 milionů korun.

Práce na silnici. Ilustrační foto. | Foto: se svolením Ředitelství silnic a dálnic ČR

Minulý týden odsouhlasili středočeští radní vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci silnice II/125 mezi Vlašimí a Louňovicemi pod Blaníkem.

Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy, informoval, že kraj chce konkrétně opravovat úsek z Vlašimi k mostu nad řekou Blanicí, v blízkosti osady Světlá. „Součástí oprav bude i průtah obcí Kondrac,“ upozornil.

Krajské silnice u Vlašimi a Votic uzavřou cestáři až do závěru letošního roku

Stavba by měla začít v únoru 2025, hotovo by mělo být v listopadu téhož roku. Zakázka, jejímž zadavatelem i administrátorem veřejné zakázky je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, by měla vyjít na zhruba 125,6 milionu korun. Celková délka rekonstruovaného úseku je 6,1 kilometru.