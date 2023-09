Platí to, i když současnou druhou epizodu sobotních a nedělních spojů ukončí až víkend 30. září a 1. října. V porovnání s loňskem se letošní cestování velmi povedlo. Potvrzuje to také Michal Skala, dispečer společnosti Railway Capital, která vlaky na uvedené trati pro město Trhový Štěpánov provozuje. „Loňský zájem cestujících o svezení na této poměrně krátké trati nebyl rozhodně žádný propadák, ale letos to bylo ještě výrazně lepší,“ řekl, i když konkrétní čísla z důvodu dosud neukončené sezony sdělit nechtěl. Podle Josefa Korna, starosty Trhového Štěpánova, který si jízdy osobních vlaků na každou sobotu a neděli od 3. června do 1. října už podruhé objednal, loni využilo možnosti cestování „Vlašimkou“ na tři tisíce lidí.

Na radnici chodí děkovné dopisy

„Každý víkend jelo do Vlašimi a zase zpátky k nám celkem osm vlaků,“ konstatoval a připomněl, že město za čtyřměsíční službu uhradilo dopravní firmě 300 tisíc korun. „O náklady se ale ještě podělíme s firmami, které jsou rády, že k nim zaměstnanci mohou přijet vlakem i z Vlašimi,“ dodal starosta. Na štěpánovskou radnici podle jejího lídra přicházejí kvůli dočasně obnovené osobní vlakové dopravě i děkovné dopisy.

Petici proti zasypání zářezu železnice u Střezimíře podepsaly už stovky lidí

Z takové odezvy má starosta radost, a nejen proto už plánuje, že stejný model dopravy město objedná napřesrok. „Zájem o cestování vlakem ukazuje, jak bylo rozhodnutí kraje o zrušení osobní dopravy mezi Štěpánovem a Vlašimí nesmyslné a jaká to byla velká chyba,“ míní starosta s odkazem na situaci z konce roku 2021. Tehdy Středočeský kraj osobní dopravu zrušil jako nerentabilní.

Město by mohlo provozovat za své

Na trati mezi Trhovým Štěpánovem a Vlašimí letos téměř celou čtyřměsíční dobu zajišťoval spoj motorový vůz M 240.0100 „Singrovka“. „Je to historický model ze začátku šedesátých v takzvaném bruselském designu, podobně, jako to bylo u autobusu Škoda 706 RTO,“ vysvětlil Michal Skala s tím, že poté, co stroj musel do dílen na servis, nahradil ho motorový vůz řady 810. Nejen ve Štěpánově pozornost veřejnosti upoutala aerodynamicky tvarovaná kompaktní souprava připomínající Pendolino. Motorová jednotka Siemens Desiro jezdí pod značkou Trilex v česko-německo-polském pohraničí a na Podblanicko zavítala v sobotu 16. září celkem třikrát. Poprvé tam vlak společnosti Die Länderbahn CZ zajel dokonce jako přímý expres z Děčína.

Místo vlaků začali mezi Voticemi a Olbramovicemi jezdit natěšení cyklisté

Jaké vlaky a kdy budou jezdit napřesrok, není prozatím jasné. Podle Josefa Korna ale nyní dokonce svítá naděje, že se vlaky na trať mezi oběma městy vrátí natrvalo. „Jednáme s jednou z místních firem, která už koupila osobní motorový vůz. Pokud by to vyšlo, jezdil by vláček, který by třeba řídil mašinfíra ze Štěpánova i ve všední dny. Díky tomu bychom mohli vlak provozovat ze svých prostředků. Stále ale doufám, že nové vedení kraje bude rozumnější a že se osobní doprava znovu na naši trať vrátí. Okolní státy si místní tratě hýčkají a my z nich děláme cyklostezky a ještě oslavujeme, že jsme vytrhali koleje. To je blbost do nebe volající,“ dodal Josef Korn.