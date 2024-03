Letos by mělo přibýt turistů

Dopravu osobními vlaky mezi Vlašimí a Trhovým Štěpánovem jako nerentabilní zrušil Středočeský kraj 12. prosince 2021. Podle jeho informací trať využívalo denně v průměru jen osm cestujících. Za rok se tak vlakem svezlo jen 2920 lidí. „Letos se bude jezdit celkem pět měsíců a to především proto, že loňská doprava měla velký úspěch. Vlakem totiž cestovalo na tři tisíce lidí, zatímco během první sezony dva a půl tisíce,“ připomněl Josef Korn, štěpánovský starosta a jeden z velkých místních patriotů.

Podle něj jezdili především lidé místní a z blízkého okolí. Letos by se ale složení cestujících mělo výrazně změnit a vlak by mělo využívat ještě více lidí. „Otevřeli jsme novou rozhlednu Na Pasece, proto předpokládáme, že sem kvůli ní přijede více turistů. Od jejího loňského zpřístupnění se tam hrnou proudy lidí a přijet k nám budou moci v sezoně i vlakem,“ dodal. Zastupitelé Trhového Štěpánova na zřízení vlakové dopravy schválili do letošního rozpočtu částku 460 tisíc korun. Formou služeb ale přispívají také sponzoři, firmy z okolí města. Peníze na kolejovou dopravu podle Josefa Korna nebyly přesunuté z jiné, zbytnější kapitoly.

„Žádnou akci jsme kvůli financování vlaků neodsunuli. Jsme rádi, že našim občanům můžeme tuhle službu dopřát, když jim ji úředníci na kraji sebrali,“ připomněl Josef Korn. Na celoroční provoz alespoň během víkendů, ale štěpánovská radnice nemyslí. Další vývoj, respektive rozvoj nebo návrat do „původních kolejí“ může záviset na krajských volbách. Ty se konají letos na podzim. „Pokud by po volbách došlo ke změně ve vedení Středočeského kraje, je možné diskutovat i o návratu každodenního provozu,“ domnívá se Tadeáš Richter z RCAS. Podle Josefa Korna zatím pětiměsíční jízdní řád v režii města stačí, i když i on by si přál víc. „Doufám, že někdo brzy dostane rozum a spustí dopravu sám,“ dodal starosta.