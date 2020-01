„Tehdy došlo k nečekanému jednání se zástupci SŽDC, kterých do Votic dorazilo patnáct,“ potvrdil starosta Jiří Slavík s tím, že při následné prohlídce budovy politici a vlastníci řešili stavební úpravy. Ty vložilo město do studie využitelnosti přízemí objektu. „Přislíbili jsme při tom spolupráci při tvorbě projektu a v případě potřeby i s povolením,“ dodal starosta.

SŽDC hodlá do nádraží poblíž Beztahova investovat letos neuvěřitelných 8 milionů korun. Blíž k realizaci přání Votic je město také proto, že jejich projekt postoupil do druhého kola výběrového řízení. Po něm by měl přijít už jen jeho výsledek. Pokud vše klapne podle votického přání, dojde k podpisu nájemní smlouvy.

Součástí akce SŽDC bude oprava pláště a rekonstrukce přízemí. V něm bude čekárna, toalety včetně přebalovacího pultu a místnost pro jednání osadního výboru Beztahov. K dispozici bude i pro volby. Zázemí tam najdou i řidiči autobusů.