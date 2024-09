Zvlášť, když se k tomu přidá nápověda - Senát Parlamentu České republiky a volby.

Do druhého kola senátních voleb, které jsou naplánované na pátek 27. a sobotu 28. září postoupili v benešovském senátním obvodu 41 současný senátor Zdeněk Hraba. Kandidát ODS, obhájce křesla v horní komoře získal 33,28 % hlasů.

Jeho vyzyvatelka, rovněž právnička, kandidátka ANO Helena Válková brala tentokrát jen 26,23 % hlasů. Na volání Deníku nereagovala. Podobně jako Zdeněk Hraba. Ten však za nějakých pět minut volal zpět.

I díky tomu odpověděl na otázky Deníku.

Co říkáte výsledku senátních voleb?

Určitě mě potěšil a překvapil zároveň. Nečekal jsem, že paní profesorka Válková bude tak silný soupeř, ale ukázalo se, že je velmi silný soupeř.

Předpokládal jste, že s vámi do druhého postoupí někdo jiný?

Za nejvážnější soupeře jsem pokládal paní profesorku a Dominika Haška. Při hlasování se ukázalo, jaké jsou preference voličů, když do druhého kola proti mě poslali paní profesorku.

Získal jste celkem celkem jasné vítězství. I kvůli tomu jdete do druhého kola v pozici favorita. Myslíte, že je to dobře?To se ukáže až za týden, jestli to bylo dobře. Já se samozřejmě budu dál snažit akcentovat ta témata, se kterým jsem uspěl a se kterými jsem vyhrál první kolo, protože si myslím, že je to asi to nejdůležitější. A uvidíme. Doufám, že přijde hodně voličů a že vyjádří svůj názor, jak si představují, aby vypadal jejich zástupce za benešovský region.