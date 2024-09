Pokud by zůstala soudržnost současných koaličních stran, tedy SPOLU + STAN, od nichž voliči odpárali Piráty, měla by takto sestavená koalice jen o jediné křeslo víc. A pokud by se současně spojilo ANO + SPD, Trikolora a PRO + STAČILO! - SPOJENÁ LEVICE, byl by poměr mandátů 33:32.

Nejspíš právě kvůli „vachrlatému“ výsledku voleb nechtějí zástupci zvolených stran odpovídat novinářům na „dotěrné“ dotazy typu kdo s kým a proč a nezvedají své telefony.

A tak jediný, kdo mobil v sobotu 21. září před půl osmou večer zvedl a na otázky reagoval, byl vlašimský starosta a zvolený krajský zastupitel za STAN, Luděk Jeništa.

Co říkáte na výsledek krajských voleb?

Pro nás je to výsledek opravdu dobrý. Nečekali jsme, že získáme dvacet 20 mandátů. Zároveň jsme nečekali ani takový úspěch hnutí ANO. To nás trošku překvapilo. A abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Když se podívám na kandidátku hnutí ANO, tak nevím, kdo tam pro Středočeský kraj kdy co udělal. A potom je samozřejmě otázka, jak bude dopadat povolební vyjednávání. V koalici se SPOLU máme jen o jeden mandát víc, ale pořád věřím, že by se to dát dohromady mělo a mělo by se to zkusit.

Dovedl byste si představit koalici s ANO?

Takovou koalici si opravdu představit nedovedu, taková alternativa určitě nenastane. Spojení ANO + SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL) je teoreticky možné. Jsem ale přesvědčený, že pokud by k tomu došlo, tak by to mohlo znamenat třeba i jejich rozštěpení. A současně si myslím, že by to nebylo dobré, protože po tom, co tam někteří zástupci hnutí ANO čtyři roky předváděli, jako například pan Herman, tak je pro mě úplně nemyslitelné, že by se ODS dala do koalice s ANO. Ale vyloučit to samozřejmě nemůžu. Do hlavy jim nevidím.