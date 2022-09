Podle jednatelky Okresní organizace Českého svazu včelařů Benešov Hany Chmelové, má ale i „práškování“ svá pravidla, která by měli zemědělci dodržovat.

„Zemědělci by neměli stříkat chemikálie během dne, kdy jsou aktivní včely a jiný hmyz na porost, v němž jsou významně zastoupeny také květy. Podle toho jak pole popisujete, to nebyl tento případ,“ vysvětlila, ale připomněla, že někdy se může stát, že včely na takto ošetřené rostliny nenalétávají kvůli opylování, ale proto, že se na vlhké listy přiletí napít domnělé vody. Co takové doušky v útrobách užitečného hmyzu způsobí, je víc než jasné.