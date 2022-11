Začátek stezky bude poblíž sila v prostoru votického vlakového nádraží na Beztahově. Po necelých třech kilometrech dovede cyklisty nebo bruslaře až k silnici I/18 na okraji Veselky. Po zhruba sto metrech podél silnice I/18 uživatelé dojedou k prostoru autobusových zastávek. Po přejetí silnice Olbramovice-Sedlčany rozdělené ostrůvkem se pak dostanou až do Veselky.

„Cyklostezka povede téměř dva kilometry po opuštěném drážním tělese. Bude to pro cyklisty i in line bruslaře hodně příjemná projížďka po rovném úseku,“ poznamenal Viktor Liška.

Stavba má rozpočet téměř 26 milionů korun, za které vznikne zhruba tři a půl kilometru dlouhá trasa. Na náklady přispějí Státní fond dopravní infrastruktury a Středočeský kraj.„Obce nakonec zaplatí jen zhruba tři miliony korun. Podělí se o to Votice, Olbramovice a částkou dvacet korun na hlavu i ostatní členové Mikroregionu Voticko,“ připomněl Liška.

Stavba cyklostezky z Votic do Olbramovic je přitom jednou ze tří etap díla nazvaného Cyklostezka Votickem. Celá povede ze Sudoměřic na Táborsku až k Bystřici a nakonec i do Benešova.Pro druhou etapu z Olbramovic do Tomic už má Mikroregion Voticko zajištěné pozemky opuštěného drážního tělesa i stavební povolení a bude žádat o dotace.

„Věřím, že ze Sudoměřic až do Benešova se po nové cyklostezce dostaneme za dalších sedm let,“ dodal s nadějí v hlase Viktor Liška, podle kterého nebyla nejsložitějším úkolem domluva se Správou železnic o převodu drážního tělesa opuštěného při výstavbě IV. tranzitního železničního koridoru. „Daleko těžší je domluvit se s Českými drahami, které jsou akciovou společností a nemohou nám pozemky na nádražích v Heřmaničkách, Střezimíři a Ješeticích přenechat bezúplatně,“ vysvětlil.

Radost ze zahájení stavby má také staronový olbramovický starosta Ivan Novák. „O cyklostezku jsme usilovali několik let a je úžasné, že se to nakonec i díky Mikroregionu Voticko nebo bývalému starostovi Votic Jiřímu Slavíkovi podařilo dotáhnout. Věřím, že lidé budou cyklostezku využívat často a nechají auta doma,“ řekl starosta.

Už nyní se na Veselce téměř nedá zaparkovat. Problém by měla vyřešit výstavba nového parkoviště. P+R, jehož investorem bude Středočeský kraj. „Naše obec na to kraji daruje pozemek,“ uzavřel Ivan Novák.