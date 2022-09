„Každé ze čtyř mostních polí je sestavené z prefabrikátů dlouhých sedmadvacet metrů. Než jsme k jejich demolici mohli přistoupit, museli jsme přeložit inženýrské sítě a například také zadat biologický průzkum, který potvrdil, že práce neohrozí živočichy v řece,“ připomněl Jan Čikara, stavbyvedoucí ze společnosti TAQ.

Ve středu 14. září začne demolice mostního pole nad hlavním korytem řeky. K bourání firma využívá těžké stroje, jako jsou hydraulické bourací nůžky na podvozku pásového bagru. Kusy betonu padají na ostrov odkud materiál odvážejí na deponii na břehu nákladní auta. Druhý, kolový bagr zase z ostrova přemisťuje obrovské propletence armovacích drátů.

„Tento způsob demolice je rychlejší, než kdybychom nosníky snášeli tak, jako se to děje například na dálnicích. Při takovém způsobu by mohlo docházet i ke statickým potížím mostu, protože ten není v dobré kondici a jeho beton je degradovaný,“ popsal stavbyvedoucí.

Obrazem: Kvůli bourání mostu bylo třeba přestěhovat do řeky vodovodní potrubí

Kromě dopravy silniční, kterou stavebník odklání přes provizorní montovaný most hned vedle, byla odkloněna také doprava vodní. „Na hladinu řeky v hlavním korytu jsme umístili nornou stěnu a na začátek ostrova bezpečnostní ceduli, které by měly navigovat případné vodáky do odlehčovacího ramene řeky,“ sdělil Čikara a dodal, že v době, kdy bude probíhat demolice prvního mostového pole nad hlavním korytem Sázavy, vyčlení firma pracovníka, který bude dohlížet, aby tam vodáci skutečně nevjeli.

V té době totiž bude v korytě řeky stát bagr a kusy hydraulickými nůžkami „rozstřihaného“ mostu budou padat přímo do vody. Z ní pak další bagr tyto části bude průběžně vybírat, čistit řeku a nakládat kusy betonu na korbu nákladního auta.

Demolice každého ze čtyř mostových polí potrvá tři až čtyři dny. Pak začne bourání pilířů. Na jejích místě v budoucnu vyrostou v suchu vytvořeném zaraženými štětovými stěnami pilíře nové.

Demoliční práce jsou naplánované zhruba na tři týdny. Stavbyvedoucí poznamenal, že rychlost stavění může ovlivnit zima. „Přesto bychom chtěli mít nejpozději do jara spodní stavbu hotovou,“ řekl.

VIDEO, FOTO: Chodci si v Sázavě zkracují cestu přes provizorní most pro auta

Pokud plány stavebníka klapnou, do konce roku by v Sázavě mohl stát most nový, monolitický, ne však zcela dokončený. Ten už nebude mít pět dilatačních závěrů jako most původní, ale jen dva. Díky tomu by měla být jeho životnost o dost vyšší. Podle mluvčí KSÚS Petry Kučerové má stavba rozpočet přes 79 milionů korun bez DPH. „Bourání mostu starého, který byl ve špatném technickém stavu a stavění mostu nového je ekonomičtější, než oprava staré konstrukce,“ vysvětlila mluvčí.

Stavebník se musí vyrovnávat nejen s technickými záležitostmi samotné stavby, ale například i se zloději. Ti už dvakrát zaútočili na zařízení regulující dopravu na provizorním mostě. Nenechavci si odtud odnesli akumulátory a také solární panely, jimiž se baterie napájející semafor, dobíjí.

Vedle vozovky provizorního mostu je instalovaná takzvaná manipulační lávka, z níž pracovníci stavební firmy zajišťují údržbu provizoria. Ta ale není určena pro chodce. „Pěší musí chodit po lávce, jiné spojení obou břehů řeky pro ně tu není,“ dodala Kučerová.

Stavba nového železobetonového mostu má trvat 24 měsíců od převzetí staveniště. Začít sloužit motoristům i chodcům by měl únoru 2024.

