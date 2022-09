Lidé se tak nejdříve od rušné silnice vzdálí na bezpečný chodník, na jeho konci ale znovu vstoupí na silnici. A po překonání přejezdu půjdou dál po krajnici. Tato silnice však už není tak frekventovaná jako ta z Postupic.

Nová část chodníku z centra obce bude mít téměř tři čtvrtě kilometru a odvede pěší z nejnebezpečnějších míst celé trasy. Ta jsou na horizontu na okraji obce a v zatáčkách před železničním přejezdem. Přímo u něj, kde bude chodník ústit na silnici, by auta neměla jet rychle právě kvůli přejezdu. Stavba, která už zanedlouho skončí, se nevyhnula ani dalším úpravám.

Ty však vyplynuly až z neočekávaných záležitostí, na které stavebník při budování narazil. „Jeden z problémů vznikl kvůli podmáčení terénu v místě rybníku zvaného Ovčín,“ sdělil starosta s tím, že terén mezi silnicí a hrází rybníka bylo potřeba zpevnit.

Neplechu stavební firmě napáchala voda i při nedávných vydatných deštích. Zaplavila všechny výkopy a bylo nutné ji odčerpávat. Proti původnímu plánu se musela sanovat také část chodníku od místní komunikace na Lísek, tedy kousek za rybníkem, směrem k železničnímu přejezdu.

Hladkému průběhu stavby nepomohlo ani elektrické kabelové vedení do areálu zemědělského družstva. Uložené bylo jen velmi mělko pod povrchem. Kabel bylo proto potřeba přeložit. Také to se podepsalo na časovém prodloužení díla. „Termín dokončení stavby byl stanovený do 14. září, ale vzhledem k popisovaným okolnostem si na to teď úplně nevsadím,“ přiznal Jiří Sternberg.

Obec chodník staví za své peníze, dotaci na něj nečerpá. Vysoutěžená cena je devět milionů, ale pravděpodobně ji vícepráce ještě o něco zvýší.

