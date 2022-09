Obrazem: Šestnáct prvňáčků usedlo do lavic v louňovické škole

V budově sídlí v přízemí obecní úřad a je tam i místo pro jednání zastupitelstva. V prvním patře pak čtenáři najdou i knihovnu a spolky tělocvičnu a hernu včetně sociálního zařízení, a dokonce i sprchového koutu. „V přízemí je kuchyňka. Prostor bychom chtěli nabídnou externím organizacím pro různá školení,“ neskrývá Bohumil Rataj záměr radnice na komerčním využití budovy.

Školní jídelny zdražují. Za obědy si připlatí rodiče školáků i na Benešovsku

Do budoucna chce obec rekonstruovat fasádu a také dva malé byty v podkroví. Nebude je však pronajímat, ale poslouží místním v případě nouze po mimořádných událostech, kdy by přišli o vlastní bydlení. „Budou to krizové byty, kde by ti, co by to potřebovali, mohli po určitou dobu za minimální nájemné bydlet,“ dodal chlístovský starosta.

