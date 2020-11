„V neděli byla v místech, v nichž k útoku došlo, moje dcera na večeři. Chtěla využít poslední otevírací den. Už od úterý jsou kvůli koroně všechny restaurace zavřené. V pondělí tam proto bylo hodně lidí a to i kvůli krásnému teplému večeru. Když jsem se útoku doslechla a uvědomila si souvislosti, bylo mi z toho opravdu špatně,“ uvedla Eva s tím, že ve městě nad Dunajem jsou z útoku jeho obyvatelé šokovaní. Obecně se k němu ale staví tak, že je nemůže zastrašit natolik, aby se vzdali svých zvyků a tradic.

Nejistotu do života Vídeňáků přináší podle Evy také to, že nikdo neví, zda zastřelený terorista byl jediným útočníkem a kolik dalších se jich ve městě ještě ukrývá a zda nejsou připravení znovu zaútočit. Samotný útok byl podle Evy odezvou islamistů na kritiku ze strany rakouského ministerského předsedy Sebastiana Kurze. Právě on měl vyjádřit také podporu francouzskému časopisu Charlie Hebdo a svobodě projevu a odmítl zastrašování od radikálního hnutí.

V současné době i na Evu dopadla opatření rakouské vlády, a tak nemůže řádně, tak jako v dobách předkoronavirových, vykonávat své povolání masérky. „I když kvůli tomu mám teď víc času, nemohu ani zajet domů do Čech za sestrou a známými. Při návratu do Rakouska bych musela do dvoutýdenní karantény a to bych do práce chodit nemohla vůbec,“ dodala Eva.