Vichřici žena vinila i z rozvodových tahanic

Benešov – Do smíchu rozhodně není lidem, kteří v neděli utrpěli újmu v souvislosti s řáděním vichřice nazvané Herwart. Pracovníci pojišťoven, jejichž týmy v call centrech i mobilní likvidační technici v terénu pracují na finančním vypořádání škod, mohou potvrdit: často se jedná o velmi smutné příběhy – třeba v případech, kdy si živly smlsly na příbytcích seniorů, které už nejsou tolik aktivní.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Mezi tisícovkami hlášení se však objeví i úsměvné momenty, připomněl v úterý mluvčí jedné z velkých pojišťoven Václav Bálek. Asi nejkurióznějším případem bylo podle jeho slov hlášení klientky, která operátorům komunikačního centra oznámila, že jí nedělní vichřice ze zahrady odnesla trampolínu. „Po pár minutách však zavolal její manžel, aby uvedl věci na pravou míru a vysvětlil, že jsou zrovna v rozvodovém řízení – a že jim trampolína neodlétla, protože si ji před pár dny odvezl,“ konstatoval Bálek. Jinak ale škody právě na trampolínách, houpačkách či podobných předmětech zpestřujících dětem pobyt na zahradách hlásí nyní lidé poměrně často.

Většinou však bývá patrné na první pohled, co se přihodilo, i to, že viník má jméno Herwart. A podle rozsahu hlášených škod se potvrzují dřívější poznatky, že střední Čechy patří na území republiky k nejhůře postiženým regionům – v tom se s Bálkem shodují také kolegové z dalších významných pojišťovacích domu Milan Káňa a Ivana Buriánková – a v jejich rámci bylo nejvíce zasaženo Benešovsko. Vůbec nejčastěji pojištěnci nahlašují zničené střechy domů, chat a chalup, ale také rozbitá auta. Tyhle případy se vyšplhají do tisíců.

Obrovské množství škod způsobily padající stromy. V městské zástavbě se častějšími škodiči staly také pohybující se kontejnery nebo překocené popelnice. I samotný vichr ale dokázal natropit své. Zvlášť právě na střechách. Bálek v úterý připomněl, že trpěla také zvířata, když v jednom středočeském zemědělském podniku ulétly přístřešky nad krmnými žlaby a nad stodolou, ve které měla firma uskladněnou slámu. K závažnějším případům se podle zatím stále ještě jen prvotních zjištění řadí také poškození fotovoltaických nebo solárních panelů. V evidenci pojišťoven nechybí ani škody ve vytopených sklepích.